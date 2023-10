“Splash!!!“, spettacolo dedicato ai bebè fino ai diciotto mesi

Uno spettacolo di danza, musica e improvvisazione dedicato ai bebè fino ai 18 mesi? Proprio così. E’ quello che si terrà nel ridotto del Teatro del Giglio. In programma tre recite, mercoledì 25, alle ore 15, 16 e 17. A partire dai primi mesi di vita, i bambini interagiscono con l’ambiente circostante assai più di quanto si possa immaginare: osservano ciò che li circonda, copiano i movimenti delle labbra materne, fissano lo sguardo, aggrottano le sopracciglia, registrano, secondo le proprie possibilità in continua formazione, tutto ciò che avviene attorno a loro.

“Splash!!!“, autentico tuffo nell’incanto della composizione istantanea, espone a un pubblico assai particolare, composto da bebè (fino ai 18 mesi, accompagnati da un adulto di riferimento), un viaggio stimolante, creativo, sempre diverso, in grado di carpire la peculiare attenzione dei piccoli spettatori mediante il movimento, la danza e la musica. I tre performer Silvia Bennett, Anna Solinas e Igor Vazzaz, impiegando all’impronta differenti tecniche espressive, danno vita a sequenze sceniche sempre diverse, attraendo lo sguardo incuriosito dei bambini, pronti a lasciarsi incantare da quanto vedono, osservano e ascoltano.

“Splash!!!“ – ispirato al progetto di ricerca “Childhood and Improvisation” sviluppato in collaborazione con Makiko Ito e prodotto da IF Prana – è un affascinante gioco performato per i giovanissimi spettatoriattori, e, per gli adulti che osservano, una sbalorditiva scoperta delle possibilità espressive e di interazione di cui i piccoli sanno essere protagonisti.

I biglietti, al prezzo di 5 euro, sono in vendita alla biglietteria del Teatro del Giglio e su TicketOne.it. E’ sufficiente acquistare il biglietto solo per il bebè: i genitori o accompagnatori non pagano. Per informazioni e prenotazioni, 0583.465320 – email biglietteria@teatrodelgiglio.it.