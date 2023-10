Spinta all’urbanistica. Ecco il nuovo dirigente

Entrerà in servizio il 18 ottobre prossimo il nuovo dirigente comunale che si occuperà di urbanistica e che era atteso da tempo per dare nuovo impulso al Piano operativo, uno degli argomenti più complessi che la giunta Pardini si è trovato in eredità sul tavolo.

Il prescelto, Alessandro Marioni, sarà in servizio a tempo determinato per tre anni, salvo ulteriore proroga, nella pianta organica di Palazzo Orsetti e sarà appunto il responsabile del settore dipartimentale 10 Urbanistica. Marioni, in questa fetta restante del 2023, andrà a guadagnare 12mila euro, poi nei due anni successivi oltre 62mila e nella parte restante del contratto che coinciderà con una porzione del 2026, altri 49mila, per un totale di circa 187mila euro.

L’incarico, alla luce delle difficoltà connesse con le materie, è di quelli complessi, ma c’è molta attesa e speranza in Comune sull’arrivo di questo dirigente che è stato scelto direttamente ai sensi dell’articolo 110 della legge 2672000 che permette di assumere direttamente.

Su di lui, in passato, si erano concentrate anche le attenzioni del centrosinistra in epoca Tambellini, mentre Marioni era alle dipendenze, come lo è rimasto sino a oggi, della Regione Toscana dove ha lavorato nel settore dell’urbanistica con competenze proprio nell’attuazione dei processi inerenti alla legge sul governo del territorio ed al PIT con valenza di Piano Paesaggistico (PITPPR), e all’attività di raccordo e coordinamento con le strutture regionali competenti in materia di piani e programmi aventi effetti sul governo del territorio proprio nell’ambito territoriale di cui fa parte il Comune di Lucca.

Qualifiche che hanno spinto il sindaco Mario Pardini e la commissione incaricata di scegliere il profilo, come si legge nella determina di selezione, anche " in ragione della appropriata e rilevante formazione universitaria e post-universitaria, della preparazione professionale complessivamente emersa e delle esperienze di servizio maturate, che complessivamente hanno portato allo sviluppo e consolidamento delle capacità indicate all’art. 3 dell’avviso, cui si aggiungono elementi motivazionali di elevato tenore".

Fabrizio Vincenti