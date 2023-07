Spider-man della pediatria domani sul palco La vera storia (e il libro) di Matteo Villardita

Indossare il costume di uno dei supereroi più celebri per portare sorrisi e felicità ai bambini ricoverati nei reparti di pediatria: è questo quello che fa Mattia Villardita quando veste i panni di Spider-man. Villardita sarà ospite del Teatro di Verzura domani sera alle 21.15 e racconterà la sua esperienza di giovane paziente che lo ha poi spinto a impegnarsi per portare gioia negli ospedali. Insieme ad Alessandro Profetti e a Gina Truglio della libreria Ubik di Lucca, Mattia parlerà del suo primo libro “Io e Spider-man” in cui ripercorre la sua infanzia che lo ha visto costretto in un letto di ospedale, a causa di diverse patologie. È da questa esperienza che Villardita ha avuto l’idea di utilizzare un personaggio dei fumetti, l’Uomo Ragno, per regalare leggerezza ai piccoli pazienti.