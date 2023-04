Spiavano le studentesse in bagno Itis, scoperta una microtelecamera

Una microtelecamera piazzata nel bagno delle donne al piano terra. E’ la sconcertante scoperta fatta ieri mattina all’Itis “Fermi“ di Lucca. La preside ha subito avvisato la Questura che è intervenuta sul posto sequestrando l’apparecchio. Si tratta di un dispositivo molto piccolo che misura circa 2 centimetri per 2. Era stato collocato in alto in un angolo del bagno delle studentesse. Non si sa da quanto tempo fosse stato piazzato lì. Tra l’altro non c’era neppure la scheda di memoria, forse perché già tolta, né un sistema per inviare a ditanza le immagini. Sono in corso indagini della Polizia per risalire ai responsabili, anche se gli elementi in mano agli inquirenti sembrano davvero pochi.

"Il caso – spiega la dirigente colastica Francesca Paola Bini – ci è stato segnalato da alcune studentesse che stamani hanno visto la mini telecamera nel bagno. Abbiamo immediatamente allertato la Polizia che l’ha sequestrata. Non c’erano immagini, comunque. L’episodio spero sia riconducibile alla classica “ragazzata“ di fine anno scolastico, anche se lo ritengo grave e veramente spiacevole. Spesso i ragazzi oggi non percepiscono la gravità reale di quello che fanno. Gli smartphone e il flusso di immagini di ogni genere fanno credere loro che si possa fare liberamente qualsiasi cosa. Qui invece il responsabile rischia grosso penalmente".

"Abbiamo circa duemila studenti – sottolinea – e per noi la sicurezza è una priorità. Non credo che quella microcamera fosse lì da giorni, perché il personale è molto attento e abbiamo anche vari servizi di controllo".

Paolo Pacini