Spianate, arriva una nuova antenna per risolvere i problemi

Arriva una nuova antenna per la telefonia mobili a Spianate, che dovrebbe rendere migliore il servizio. L’area scelta è quella del cimitero, così da potenziare la copertura delle rete, da sempre carente. L’amministrazione comunale ha infatti rilasciato l’atto unico autorizzativo per l’antenna di telefonia mobile, nell’area comunale prevista e indicata nel piano antenne. "Più e più volte i cittadini di Spianate ci hanno segnalato il disagio connesso alla mancata copertura di segnale che si riscontra in quasi tutte le località della frazione: un problema che ha direttamente a che fare con la quotidianità di famiglie e aziende del territorio - spiega l’assessore Daniel Toci -".

"Nei prossimi mesi verrà installata nell’area prevista dal nuovo regolamento e piano della telefonia mobile, approvato in consiglio comunale nel maggio 2021. Con questo strumento, infatti, sono stati tolti i siti vicini a parchi, scuole, centri altamente abitati dall’elenco delle aree disponibili per le nuove installazioni, andando a privilegiare le zone dove già ne esistono, come nell’area industriale, vicino al depuratore o alle aree cimiteriali. Sono stati stabiliti i criteri per cercare di ridurre o migliorare l’impatto visivo di queste antenne e, di fatto, proteggere Altopascio dal rischio della proliferazione di antenne in ogni dove. La nostra volontà è quella di gestire e governare la richiesta di nuove installazioni, su aree pubbliche normate e pre-individuate".

"Una volontà che va avanti con l’attuazione concreta del regolamento, insieme alla necessità di rispondere alle esigenze della cittadinanza e delle imprese, che chiedono connessioni veloci, puntuali e copertura di rete".

Barbara Di Cesare