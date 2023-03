Spettacolo sulle "Madri della Repubblica"

Donne che diedero vita alla democrazia. Si chiama "Madri della Repubblica" lo spettacolo che andrà in scena sabato 25 marzo alle 17.30 alla Fondazione Lazzareschi di Porcari a cura dell’associazione "Città delle Donne odv", con il patrocinio del Comune. Da Angelina Merlin a Teresa Mattei, da Nilde Jotti a Maria Eletta Martini, per rimanere in questo ultimo esempio sul territorio. L’obiettivo è restituire voce e visibilità alle donne che hanno contribuito, in tutti i campi, a migliorare la società. "Infatti - spiegano i promotori - , quando parliamo della nascita della Repubblica italiana e della Costituzione, parliamo sempre dei Padri Costituenti, dimenticando che ci furono anche donne".

Da tempo l’associazione cerca di rendere più conosciuta e bilanciata la storia, dando risalto a quella fatta dalle donne. L’evento si inserisce nell’ambito della giornata dell’8 marzo, ma anche del 17, celebrazione della Costituzione, dell’inno e della bandiera. Introducono lo spettacolo, per la regia di Michela Panigada, il sindaco Leonardo Fornaciari, l’assessore Eleonora Lamandini (nella foto) e Daniela Grossi, presidente della "Città delle Donne ODV".

Angelina Merlin sarà interpretata da Laura Maria Gabrielleschi, Angela Guida Cingolani da Maria Bruno, Maria Agamben Federici da Barbara Puppa. E ancora: Teresa Noce sarà portata in scena da Maria Teresa Elena, Maria De Unterrichter Jervolino da Angela Arrigoni e Teresa Mattei da Cristina Lattanzi. Nilde Iotti avrà il volto di Manuela Crisanti, Angela Gotelli quello di Alida Bondanelli e, infine, la lucchese Maria Eletta Martini quello di Giulia Perelli. La piece sarà accompagnata dal violino di Caterina Rea e dal violoncello di Matilde Milaqi, due giovani allieve del liceo "Passaglia" di Lucca e che hanno frequentato la scuola "Pea" di Porcari, famosa per il suo indirizzo musicale.

Ma. Ste.