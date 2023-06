Spettacolo all’alba e al tramonto, quattro eventi

Uno spettacolo unico, per la prima volta in assoluto a Capannori e nella Piana. Assistere al sorgere e al calare del sole ascoltando buona musica e ammirando suggestivi paesaggi. A Capannori è possibile grazie alla nuova e originale manifestazione "Concerti all’alba ed al tramonto", promossa dall’amministrazione comunale. Quattro concerti gratuiti di vario genere musicale, due all’alba e due al tramonto, che si svolgeranno sulle colline capannoresi dal 14 al 30 luglio. "Una pratica diffusa nelle città, specialmente quelle di montagna, ma anche all’estero, per offrire ai cittadini e ai turisti nuove e originali opportunità di ascoltare musica in orari insoliti e in scenari suggestivi – spiega l’assessore alla cultura Francesco Cecchetti – l’evento inizierà quando è ancora notte e terminerà quando il sole è sorto, oppure al crepuscolo, in atmosfere magiche. Per rendere ancora più piacevole questa esperienza ai partecipanti saranno offerti una colazione o un aperitivo. Ringrazio l’ associazioni Musicale Lucchese e Polyphonia per la collaborazione".

Il primo appuntamento sarà venerdì 14 luglio ore 20.30, area verde, chiesa di Tofori. Aperitivo ore 19, "Serenata Latina", quartetto Lunae, archi: Lidia Parra (violino), Nancy Parra (violino), Martina Calvano, (viola), Nicolò Zappavigna (violoncello).

Massimo Stefanini