Spettacoli e biglietti Tutti i prezzi

I prezzi per gli spettacoli della imminente stagione di prosa si dividerano in abbonamenti e biglietti singoli. Abbonamenti a 8 spettacoli: Platea e palchi centrali, l’ intero € 216,00 e il ridotto generico e soci Unicoop Firenze € 192,00 il ridotto CRAL (minimo 10 persone) € 172,00

Galleria e palchi laterali per l’intero € 152,00, il ridotto generico e soci Unicoop € 128,00, il ridotto CRAL € 121,00 e il ridotto giovani under 30 a € 80,00.

Per i biglietti a singoli spettacoli: in platea e palchi centrali l’intero € 33,00, il ridotto generico e soci Unicoop € 30,00, il ridotto CRAL € 27,00. Galleria e palchi laterali l’intero € 24,00, il ridotto generico e soci Unicoop € 20,00, il ridotto CRAL € 19,00, il ridotto giovani under 30 € 12,00, mentre il ridotto DSU e Carta studente della Toscana per € 8. Il ridotto speciale scuole per € 11,00. Infine per il loggione € 11,00. Le info per gli spettacoli di Pound e Pasolini sul sito del teatro.