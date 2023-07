"Spesso pagano il prezzo più alto" Gli ostacoli nella tutela delle vittime

La storia che abbiamo raccontato su queste colonne due giorni fa, della donna picchiata dal marito costretta a vivere sotto protezione mentre lui è agli arresti domiciliari con il permesso di uscire per lavoro, è una storia che l’associazione La Luna conosce molto bene. Sono state le operatrici del centro ad accoglierla, a gennaio scorso, quando ha deciso di liberarsi da quel rapporto tossico. E sono state loro ad assisterla nell’intraprendere il percorso verso una ritrovata indipendenza. Traguardo che spesso si raggiunge con qualche difficoltà, anche emotiva, dalle quali può derivare un senso di rabbia e frustrazione, come nel caso specifico. Un sentimento comune, come spiega Daniela Caselli, presidente del centro Luna.

"Qualsiasi persona che è costretta a lasciare la propria vita, le proprie abitudini e i propri affetti riscontra delle difficoltà. È inevitabile. Ogni storia poi è a sé. Ci sono donne che hanno intorno una rete familiare e amicale, persone sui cui poter fare affidamento. Altre invece no e quindi si ritrovano a doversi trasferire da un momento all’altro, magari anche con i figli se sono piccoli. Chiunque penserebbe: “io sono la vittima, eppure sono la persona che paga il prezzo più alto“. E questo si va a scontrare contro l’oggettività della situazione".

Il sistema giuridico a volte non aiuta.

"Le leggi ci sono, le contraddizioni si possono creare nella loro interpretazione. Il primo grande ostacolo, ad esempio, è l’esistenza di prove concrete. Perché spesso la violenza non lascia prove o se lo fa, non sempre vengono dichiarate subito. Pensiamo alla storia raccontata due giorni fa: la vittima negli anni è andata varie volte al pronto soccorso per le violenze subite, ma non aveva mai raccontato quello che le era veramente successo. E questo comporta che al momento di difenderla, di tutelarla, ci si scontra contro l’obiezione sulle prove. A quel punto è la parola della vittima contro quella del suo maltrattante. Poi ci sono i tempi giuridici, spesso troppo lunghi, che alimentano questa frustrazione. Un’altra problema è la mancanza di specializzazione di chi deve prendere in carico una vittima di violenza. La formazione è fondamentale, saper riconoscere la problematica e come trattarla".

Serve un inasprimento delle pene?

"Prima sarebbe il caso di puntare sulla rieducazione visto che la violenza deriva da un tipo di cultura e visto che le strutture per gli uomini maltrattanti ci sono e sono state normate. Ovviamente serve anche che le leggi vengano applicate. La vittima ha il diritto di sentirsi al sicuro fuori dalla casa rifugio. Il divieto di avvicinamento è il minimo".

E’ mai accaduto che il maltrattante cercasse di interferire con il percorso della vittima?

"Molte volte. Soprattutto una volta uscite. In casa rifugio abbiamo avuto qualche caso, nell’ultimo siamo riuscite a intervenire in tempo. Lui, nonostante non potesse avvicinarsi a lei, era riuscito a scoprire l’indirizzo della casa rifugio. Per fortuna l’intervento tempestivo dei carabinieri ha evitato il peggio".

Le intimidazioni a volte sono più subdole, meno esplicite

"Il senso di impotenza di fronte alle sottili provocazioni, diventa una bomba psicologica. Accettare che determinate cose non si possano provare o non hanno rilevanza giuridica, non è facile".

La donna con cui abbiamo parlato vuole tornare alla sua vita, quindi lasciare la località protetta. Cosa ne pensa?

"È una scelta sua. Deve sentirsi al sicuro. Noi si lavora anche su questo aspetto, sul far uscire le donne dal sentirsi vittime e quindi allontanare la percezione che nessuno le aiuti. È importante che si sentano protagoniste della loro vita, che sappiano difendersi e proteggersi. Nessuno, purtroppo, può garantire che il maltrattante non le trovi mai o che non provi mai a fargli del male".

Teresa Scarcella