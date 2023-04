Spese mediche rimborsate Si può recuperare l’80%

Rimborso dell’80 % delle spese mediche. E’ il progetto del Comune di Porcari destinato ai nuclei familiari più fragili che nei primi sei mesi dell’anno in corso hanno affrontato spese per l’acquisto di medicinali o per ricevere prestazioni sanitarie. Lo fa con un’operazione di cashback dell’80% degli scontrini di farmacia con codice fiscale, dei ticket del Servizio sanitario nazionale e delle fatture delle visite specialistiche. Saranno rimborsati inoltre i farmaci e parafarmaci senza obbligo di prescrizione indicati come necessari dal medico di base e le spese per ottenere le certificazioni utili per accedere all’indennità di accompagnamento per le persone invalide e alle agevolazioni della legge 104 trasmesse all’Inps. Potranno beneficiarne le persone residenti nel Comune di Porcari con Isee fino a 11mila euro, con due tetti massimi di rimborso previsti: 200 euro per i nuclei di fascia A, con Isee fino a 7200 euro, e 150 euro per i nuclei di fascia B, con Isee da 7200,01 a 11mila euro.

Saranno ammesse anche le attestazioni Isee dell’anno corrente, che i vari patronati sono in grado di elaborare, qualora sia emersa nell’ultimo periodo una condizione economica di improvviso disagio. Il contributo sarà erogato una sola volta entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, dopo che gli uffici comunali avranno verificato i requisiti dichiarati e fino ad esaurimento fondi. "Credo fortemente che la politica, per essere buona debba assumersi degli impegni e assolverli – dichiara l’assessore alle politiche sociali Michele Adorni - il carico delle spese sanitarie sulle persone in difficoltà è stato un tema trattato in consiglio e si è trasformato, con questo bando, in un impegno mantenuto. Abbiamo scelto di investire sul benessere dei cittadini che spesso, per vari motivi, non possono curarsi. Saranno soddisfatte le domande idonee sulla base della data di presentazione. In caso di necessità saranno destinate ulteriori risorse per soddisfare tutte le richieste che arriveranno". C’è tempo fino al 31 luglio. Il modello della domanda può essere scaricato dal sito del Comune o è possibile recarsi all’ufficio interventi alle persone di via Roma 121 (ex Cavanis) e ritirare il modulo cartaceo dalle 9 alle 13 dei giorni feriali.

Massimo Stefanini