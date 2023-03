Spesa consapevole? O la grande sfida Zero waste? Semplicemente un nuovo modo di acquistare

La spesa sostenibile consiste nell’acquistare in maniera consapevole, cioè scegliere prodotti a km 0, di qualità, conoscerne la provenienza ed essere al corrente dei dati relativi alla produzione (nessun “danno” per gli esseri viventi) ed alla distribuzione (rispetto delle norme contro lo sfruttamento). Gli obiettivi sono consumare prodotti di stagione, eliminando il più possibile gli sprechi ed i rifiuti. Come fare? Stilando un menù, in modo tale da sapere esattamente ciò che è necessario comprare, conservare correttamente frutta e verdura ed inventare ricette “svuota frigo”. Un’altra tipologia di spesa è quella Zero Waste, ovvero usare contenitori portati da casa e riempirli di prodotti sfusi o alla spina per ridurre gli imballaggi, impiegare buste di stoffa e riutilizzabili ad eccezione della frutta e della verdura per cui serve il sacchetto biodegradabile obbligatorio.

Gli acquisti sostenibili possono essere fatti in mercati contadini, in aziende agricole ma anche nei supermercati. In questi ultimi basta fare attenzione a scegliere prodotti locali oppure quelli accuratamente selezionati nel patrimonio agroalimentare del nostro Paese, ovvero quelli certificati D.o.p e I.g.p. I prodotti del nostro territorio raccontano la nostra terra e la nostra storia, ecco perché vanno preservati e tramandati di generazione in generazione. L’obiettivo principale della spesa sostenibile è mantenere in equilibrio costante il rapporto tra ambiente, economia e società, per soddisfare i bisogni di tutti e per garantire condizioni di vita migliori anche alle generazioni future.