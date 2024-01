Sperimentazione Tarip. Positivi i primi giorni

I primi dati sono positivi. Stiamo parlando della Tarip, il tributo puntuale dei rifiuti. La quasi totalità degli utenti altopascesi ha capito e ben recepito la novità, come dimostrano i primi dati raccolti nei primi due giovedì di raccolta del non riciclabile, esponendo il nuovo sacco grigio dotato di tag Rfid solo quando completamente pieno, oppure sfruttando il giorno del giovedì per conferire lettiere (sacco arancione) e pannolini/pannoloni ( viola), rifiuti, quest’ultimi, non rientranti nel calcolo puntuale dell’indifferenziato.

Resta ancora da intercettare e sensibilizzare la percentuale restante, che sta continuando a esporre i vecchi sacchi grigi: con queste utenze, in questi giorni, sarà preso un contatto diretto per invitarle a ritirare i nuovi sacchetti e a seguire le nuove indicazioni così da rendere effettiva la sperimentazione che durerà 12 mesi e consentirà agli utenti di prendere le misure con la novità e al Comune e ad ASCIT di capire dove e come intervenire per rendere il sistema sostenibile. Coloro (utenze domestiche di residenti) che ancora non hanno ritirato i nuovi sacchetti possono recarsi tutte le mattine, dal lunedì al sabato, all’ufficio tributi oppure utilizzare il distributore automatico in via Cavour, accanto all’Ufficio tributi. Il distributore è attivo 7 giorni su 7, per 24 ore.

"Questi primi dati - commenta il vicesindaco con delega all’ambiente, Daniel Toci - ci dicono che gli altopascesi, nella stragrande maggioranza, stanno seguendo le indicazioni con attenzione e impegno. A tutti loro va il nostro ringraziamento. Ora ci concentriamo su coloro che non hanno ancora ritirato il nuovo kit: con ASCIT stiamo lavorando per intercettarli uno a uno".

Ma.Ste.