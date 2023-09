Spazio Spadoni in “trasferta“ E va nei luoghi delle missioni

Mancano pochi giorni all’inizio della terza Convention di Spazio Spadoni Lucca dal titolo “Fare Spazio alla riEvoluzione delle Opere di Misericordia”. L’evento va in trasferta, si svolgerà in Sicilia nel bellissimo Santuario Madonna della Scala di Noto il 15, 16, 17 settembre. Nell’ultimo anno la Sicilia è stata un terreno ricco di collaborazione e fertile per i progetti missionari Hic Sum che Spazio Spadoni promuove e sostiene. Una sensibilità particolare quella di numerose Misericordie sicule tanto da avviare un piccolo polo per la promozione dell’opera, Spazio Spadoni Sicilia. Il ricco programma vedrà la presenza di molte Associazioni di Volontariato con i loro dirigenti nazionali e regionali, ognuno dei quali si focalizzerà su un’Opera di Misericordia, accompagnata da una testimonianza di chi, l’opera l’ha ricevuta. “Come ogni anno – fa sapere l’organizzazione – sarà possibile seguire l’evento online attraverso la pagina Facebook e il canale YouTube di Spazio Spadoni e Spazio Spadoni Sicilia. Le altre convention si terranno nei luoghi delle missioni, Benin, Burkina Faso, Repubblica Democratica del Congo e Kenya.