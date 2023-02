Spazio sagra di Paganico: affidati i lavori del fabbricato per servizi

Ci siamo. Dopo anni di attesa e anche con un pizzico di polemica, sono stati affidati ad un RTI (Raggruppamento temporaneo di imprese) costituito tra Margherita Costruzioni di Capannori e Baldassari Impianti di Porcari i lavori per la realizzazione di un nuovo fabbricato adibito a servizi nell’area di comunità dello spazio sagra di Paganico, di proprietà comunale. L’intervento si concluderà in tempo utile per lo svolgimento della festa del taglierino nei locali che attualmente ospitano la ormai storica manifestazione culinaria e che si trovano in condizioni precarie. Con un investimento di circa 350 mila euro finanziato dall’Unione Europea con fondi Next Generation EU il nuovo edificio ospiterà il bar, la vendita di alimenti e la cassa e anche nuovi e più adeguati servizi igienici e sarà costruito nello spirito dell’impatto zero e a basso consumo energetico.

La struttura portante sarà un telaio in cemento armato che poggerà su una platea. Al suo interno ospiterà i locali necessari allo svolgimento della kermesse gastronomica. "L’apertura del cantiere sarà condivisa con gli organizzatori della sagra - spiega l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo - così come abbiamo fatto con tutte le fasi di progettazione dei lavori. Riteniamo importante consentire il prosieguo di questa manifestazione che rappresenta un modello di aggregazione sociale e di valorizzazione della tradizione".

M.S.