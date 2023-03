Spazio Giovani dà il buon esempio Le famiglie “adottano“ il territorio e ripuliscono i parchi dai rifiuti

Le famiglie che frequentano lo Spazio Giovani di Altopascio si rendono protagoniste di un’operazione di volontario ripulendo alcuni parchi del territorio con il progetto di cittadinanza attiva "Pulizie di Primavera", promosso dall’amministrazione comunale, dal settore servizi educativi. Il Comune ha deciso di rendere gratuita l’iscrizione allo Spazio Giovani, così da consentire l’accesso a tutti, anche e soprattutto a chi vive situazioni di maggiore difficoltà economica. Una scelta confermata anche nel bilancio di previsione 2023, che nelle prossime settimane sarà portato in approvazione al consiglio comunale. Da qui l’idea di restituire al territorio ciò che il territorio dà, sotto forma di impegno civico, per il bene comune: i tanti frequentatori della struttura e le loro famiglie, guidate dagli operatori della cooperativa "La Luce", hanno così deciso di prendersi cura dei luoghi che appartengono a tutti, i parchi.

E già dalla prima uscita pubblica è stato un successo: sabato scorso, 25 marzo, è toccato al parco Aldo Moro. I prossimi appuntamenti saranno dalle 10 alle 12 di sabato 22 aprile al parco di via Leonardo Da Vinci (davanti alla scuola elementare), e sabato 13 maggio, al parco Unità d’Italia.

"Siamo felici - commenta l’assessore al welfare e benessere di comunità e alla pubblica istruzione, Valentina Bernardini - di questa comunità attenta e sensibile che si è creata. Sono tanti i bambini e i ragazzi che ogni giorno animano le sale del nostro centro - circa una quarantina - e vedere che hanno deciso, grazie anche al lavoro degli operatori, di restituire un po’ del bene ricevuto è segno di grande maturità. Quella passata è stata una bellissima giornata di aggregazione, un momento di vita di collettività che si ripeterà anche nelle prossime settimane e che coinvolge direttamente i genitori, entusiasti di partecipare alla vita della comunità. Abbiamo scelto come amministrazione comunale di mantenere gratuito l’accesso allo spazio giovani: ci sembra giusto dare la possibilità ai ragazzi di crescere, divertirsi e incontrarsi in un ambiente vivace dove i più grandi sostengono i più piccoli. Accanto a tante attività e corsi, organizziamo laboratori tematici aperti a tutti, anche ai non iscritti: venite a trovarci".