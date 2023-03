Spazio Associazioni Lucca L’ex circoscrizione uno diventa “casa“ no profit

L’ex sede della circoscrizione 1 del centro storico diventa casa (gratuita) delle associazioni del territorio. Lo ufficializza l’amministrazione Pardini che sta lavorando da tempo alla riorganizzazione delle funzioni e delle destinazioni degli edifici comunali e oggi annuncia il nuovo spazio nel centro storico della città che appunto sarà messo a disposizione gratuitamente delle associazioni e in generale a tutti i soggetti del terzo settore per svolgere le proprie attività.

Si tratta del Cred (Centro per le Risorse Educative e Didattiche) di via Sant’Andrea n.33, a pochi passi dalla Torre Guinigi dove troverà luogo anche lo Spazio Associazioni Lucca. L’edificio con accesso autonomo è dotato infatti di una grande sala centrale al primo piano adeguata alle attività di gruppo e dotata anche di un piccolo palco.

Nelle prossime settimane sarà quindi discusso e approvato dalla Giunta comunale un documento di indirizzo che, tenendo conto della precedenza alle attività istituzionali del Cred – gestito dall’Assessorato all’istruzione – darà modo ai soggetti interessati di fare richiesta della sala per attività culturali e del tempo libero o comunque non lucrative garantendo così un ulteriore luogo a disposizione di tutti i cittadini, organizzato secondo un calendario puntuale.

Gli altri spazi del Cred - già in uso ad alcune associazioni, sulla base di convenzioni in essere -, sono ovviamente confermati e non saranno interessati dalla nuova disposizione. Uno spazio che sarà aperto anche alle associazioni che facevano riferimento alla “Casa della Memoria e della Pace“, il Castello di San Donato sulle Mura urbane, che invece è stato destinato dall’amministrazione a un ruolo maggiormente rivolto al turismo e alla valorizzazione del territorio. In pratica tutte le associazioni no profit che ne faranno regolare richiesta potranno fruire degli spazi di quella che fu la sede della Circoscrizione del centro storico. Un’esigenza avvertita da numerose realtà del territorio che necessitano di luoghi dove potersi ritrovare e dare corpo ai progetti. Ma intanto monta la polemica contro il cambio di destinazione del Castello di San Donato, con le associazioni “sfrattate“ dalle Mura che hanno raccolto circa 500 firme contro il provvedimento e per tornare “a condividere percorsi di pace“.