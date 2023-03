Spazio alle jam session Domenica da “Amleto“ la storia della musica

Dopo il successo della Jam Session di febbraio, Jam Academy (www.centromusicajam.it) sono aperte le iscrizioni e le prenotazioni per il secondo appuntamento, domenica 26 marzo dalle 19 in poi al ristorante pizzeria Amleto di Nave. Sarà l’occasione per suonare con la house band dei docenti oppure con il proprio gruppo musicale. Per partecipare, basta scrivere a [email protected] indicando il proprio nome, lo strumento e il brano scelto tra quelli indicati sul sito internet dell’istituto alla pagina https:www.centromusicajam.itjam-session-suona-con-la-house-band-dei-docenti-o-partecipa-con-il-tuo-gruppo : una trentina di pezzi che hanno fatto la storia della musica. È possibile anche fare richieste scritte di brani diversi da quelli della lista. Per info: Jam Academy Lucca: Facebook: @scuolajam, 0583 957566, [email protected], https:www.centromusicajam.it. Maggiori informazioni su: https:www.centromusicajam.itjam-session-suona-con-la-house-band-dei-docenti-o-partecipa-con-il-tuo-gruppo.