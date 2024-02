Spazio agli Universi Sonori. Concerto allo Scompiglio

Universi sonori si dischiudono sabato alle ore 19.30, negli spazi Dello Scompiglio (Vorno, ). La performance attesa è quella dell’ensemble UT Insieme Vocale-Consonante, diretto da Lorenzo Donati, che presenterà appunto il concerto Universi sonori. Un viaggio attraverso la storia della vocalità, dall’incanto della polifonia rinascimentale di autori quali Monteverdi, de Victoria, di Lasso, fino a brani dello stesso Donati e di importanti compositori del ‘900 quali Cage, Riley, Pärt, Glass, Sisask, Ešenvalds, Mäntyjärvi.

Nato nel 2014, UT Insieme Vocale-Consonante è un gruppo vocale “modulare” specializzato in musica antica e contemporanea. L’ensemble propone un progetto dedicato al colore e al timbro della voce, in cui lo spazio architettonico diviene parte dell’opera corale. L’ascoltatore è così condotto alla scoperta di un programma visionario, basato sul rapporto madrigalistico con il testo e impreziosito dai timbri di chi il testo lo ha distorto, annullato e infine annegato nel suono.

L’appuntamento è il primo concerto di Voce, vocalità e canto, rassegna musicale curata da Antonio Caggiano, direttore artistico per l’attività musicale Dello Scompiglio, che ha al centro la voce nelle sue molteplici sfaccettature.

Il percorso scelto - la cui prima parte prevede quattro concerti che si avvicendano da marzo a giugno negli spazi della Tenuta Dello Scompiglio - non pretende di esaurire un tema così vasto e variegato, ma si propone di esplorarlo attraverso molteplici sfaccettature: la voce, il suono-verso fino alla parola, monodia e polifonia, il canto della natura, le voci nella cultura popolare, il canto strumentale.

Il Progetto Dello Scompiglio ideato e diretto dalla regista e artista Cecilia Bertoni, prende vita nella omonima Tenuta, situata alle porte di Lucca, sulle colline di Vorno; una realtà in cui le attività legate alle arti visive e performatiche negli spazi interni ed esterni e il dialogo e le attività con la terra, con il bosco, con la fauna, con l’elemento architettonico contribuiscono a una ricerca di cultura. Ogni scelta relativa al Progetto è perciò valutata in relazione alla propria sostenibilità ambientale, attraverso forme di interazione e di responsabilità. Biglietti per il concerto: intero 15 euro, ridotto 10 euro.