Spazio a socialità e divertimento. Ecco la Festa dello Sport. Ben le 25 associazioni coinvolte

PORCARIDomenica dalle 10 alle 19 piazza Felice Orsi a Porcari ospiterà la terza edizione della Festa dello Sport, una giornata interamente dedicata al movimento, al divertimento e alla socialità, con il coinvolgimento di 25 associazioni del territorio. La manifestazione è stata presentata dal sindaco Leonardo Fornaciari, dall’assessora alla scuola Eleonora Lamandini e dalla consigliera delegata allo sport Susy Rovai, insieme ai rappresentanti di Happy Porcari, Giacomo Menchetti, Angelo Del Carlo e Gianni Baldocchi. Il programma è fitto e coinvolgente: si parte alle 9 con la sfilata degli atleti per le vie del paese, in divisa e con le attrezzature sportive, fino all’arrivo in piazza Orsi per i saluti istituzionali.

Poi, dalle 10 alle 18, spazio a prove gratuite, tornei, dimostrazioni e animazioni sul palco. Tra le discipline presenti ci saranno calcio, volley, basket, pallamano, rugby, tennis, ginnastica artistica, danza, karate, pattinaggio, skateboard e tante altre. Accanto allo sport ci sarà spazio anche per la salute e il benessere, grazie alla presenza di Butera Clinic con la psicologa Silvia Lucchesi e dei fisioterapisti del centro San Giusto. La giornata, organizzata da Happy Porcari, conterà inoltre il supporto organizzativo e logistico della Croce Verde di Porcari, fondamentale per garantire sicurezza e assistenza. Grande attesa anche per la lotteria finale, con estrazione alle 18: in palio buoni acquisto da Silvia Sport e giochi intelligenti per i ragazzi e le ragazze che nel corso della giornata avranno provato i vari sport ricevendo in omaggio il tagliando per sfidare la dea bendata.

"Questa festa – ha sottolineato Susy Rovai – è un’occasione unica per i nostri giovani e per le loro famiglie: offre la possibilità di provare tante discipline diverse in un clima di entusiasmo e condivisione, scoprendo magari nuove passioni che potranno diventare parte della loro quotidianità. Non è solo una giornata di sport, ma anche di relazioni, di amicizia e di comunità. Ed è anche un modo per dire grazie alle associazioni che operano tutto l’anno, contribuendo a rendere Porcari sempre più vivo e accogliente". Ingresso libero e merenda con acqua gratuita per i ragazzi che partecipano.

Ma.Ste.