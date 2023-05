Spazio a Pottery Festival I 40 maghi della ceramica

Una mostra mercato dedicata alla ceramica d’autore con oltre 40 artisti provenienti da tutta Italia con pezzi di artigianato unici, laboratori didattici per grandi e piccini, presentazioni di libri: sabato 27 e domenica 28 maggio, dalle 9 alle 20, in piazza del Giglio arriva la V edizione di Lucca Pottery Festival.

La due giorni dedicata al mondo della ceramica è organizzata dall’associazione Arte della Ceramica con il patrocinio del Comune di Lucca, Cna Lucca, Artex e Oma - Osservatorio dei Mestieri d’Arte, la compartecipazione di Camera di Commercio Toscana Nord Ovest e in partnership con la Fondazione Centro Studi Ragghianti.

Durante la manifestazione si potranno trovare i materiali ceramici più svariati e innovativi declinati come oggetti d’uso quotidiano, ma anche arredamento, sculture, gioielli e molto altro. Sarà una vera e propria mostra a cielo aperto dove sarà possibile ammirare, e perché no acquistare oggetti di artigianato unico come i fiori di argilla modellati a mano dell’architetto ceramista Kaja Zupè, le sculture brillanti e iridescenti realizzate con la tecnica del lustro di Maurizio Mastromatteo o ancora gli strumenti di Montis Pescalis creati con l’antica tecnica etrusca del bucchero e i personaggi in terracotta invetriata ispirati al mondo del teatro e del circo di Massimo Voghera ed Enrica Campi.

In programma anche un’asta di beneficenza a favore di laboratori, botteghe, studi di artisti di ceramica di Faenza gravemente danneggiati dall’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna in queste ultime settimane. In piazza sarà possibile fare un’offerta ed acquistare le opere che i ceramisti presenti alla manifestazione avranno donato a favore dell’asta. L’associazione Arte della Ceramica sostiene anche una raccolta fondi a sostegno del mondo della ceramica colpito dall’alluvione. È possibile donare tramite bonifico bancario Iban: it89c0623023705000030144271, intestato a: ente ceramica faenza causale: alluvione 2023.

In più laboratori e dimostrazioni gratuite e su prenotazione (scrivere a: [email protected]). Sabato 27, dalle 16 alle 18, sarà possibile realizzare la propria mattonella con gli artigiani del laboratorio di ceramica Scricciolo. Domenica 28, dalle 10.30 alle 12.30 workshop sulle tecniche ceramiche con lo studio Ceramico Giusti di Firenze; sempre domenica dalle 16 alle 18, sarà possibile provare il tornio con la manifattura ceramica lucchese RossoRamina.