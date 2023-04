Spazi urbani per insetti impollinatori

Creazione di habitat per insetti impollinatori negli spazi urbani di Capannori per tutelare la biodiversità. In sostanza, l’amministrazione comunale, in collaborazione con la biologa Arianna Chines, esperta di biodiversità a livello nazionale, ha individuato spazi dislocati sul territorio dove creare un habitat favorevole all’impollinazione, in modo che api e altri insetti impollinatori possano continuare a svolgere la loro importante attività per l’ecosistema.

Si tratta di un nuovo progetto che si affianca al regolamento per favorire la biodiversità e la lotta al cambiamento climatico a cui la giunta Menesini sta lavorando per incentivare, con sconti sull’Imu, i privati che hanno terreni a realizzare in questi delle oasi per l’impollinazione. L’esigenza nasce dallo studio dei dati e dagli indirizzi dell’Unione Europea in materia: negli ultimi 30 anni, si è perso circa il 70 per cento di api, bombi, farfalle e altri insetti impollinatori.

"A Capannori abbiamo individuato aree ad elevata valenza naturalistica che con pochi interventi potranno velocemente incrementare la diversità di piante, di habitat e di insetti utili - dice l’assessore all’Ambiente, Giordano Del Chiaro - si tratta di lasciare crescere manti erbosi in strisce o quadrati fino alla fioritura e alla produzione di semi. Questi spazi fioriti, circoscritti e tagliati nei momenti idonei, aumentano anche il valore estetico dei luoghi. Per gli spazi più urbani, invece, abbiamo scelto di avviare il progetto ‘LapeMaia’ dalla zona del Municipio di Capannori, Guamo, Marlia e Segromigno".

Ma. Ste.