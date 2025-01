Sparring Partner. Inizia oggi la 37esima del Premio dei Lettori

Inizia oggi la 37^ edizione del Premio dei Lettori Lucca-Roma conferito dalla Società Lucchese dei Lettori. Alle 18 a Villa Rossi (via di Villa Altieri 1672) si presenta il libro di Andrea Caterini “Sparring Partner”, Editoriale Scientifica Napoli. L’evento, che segna l’inizio delle attività letterarie e culturali del nuovo corso e del nuovo anno sociale dell’associazione, sarà presentato dal nuovo presidente, Marco G. Ciaurro, segretario del Premio dei Lettori di Lucca dal 2006. Il presidente coglie l’occasione per ringraziare la Fondazione della Cassa di Risparmio di Lucca, sostenitrice importante e significativa da oltre trent’anni di letteratura di alto profilo inventivo e artistico a Lucca come iniziativa di pregio nazionale che accoglie storicamente interessati delle città vicine come Massa, Carrara, Pisa e Livorno. Caterini mostra la dolorsa dialettica tra la scrittura e la vita.