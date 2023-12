Sparite le offerte al presepe: "Non potevamo crederci"

"In tutta sincerità non credevamo ai nostri occhi e abbiamo cercato di capire se era possibile una alternativa valida all’idea del furto. La cassetta delle offerte, con le quali i visitatori del nostro storico Presepe manifestano il loro affetto, è stata trafugata, probabilmente durante la notte". Così hanno commentato ieri mattina, subito dopo la scoperta della scomparsa della cassetta delle offerte, i ragazzi che dal 1990 si impegnano per realizzare il bellissimo e magnetico "Presepe al pozzo di Salita a Piano di Gioviano", nel comune di Borgo a Mozzano. "Ci dispiace tanto - aggiungono - perché le offerte di quella preziosa cassettina ci davano una mano a sostenere le tante spese che ogni anno ci sono per la costruzione della nostra opera in continuo miglioramento con l’aggiunta di nuovi personaggi e movimenti. Se l’autore fosse stato qualcuno mosso da un reale bisogno - precisano infine i ragazzi autori del presepe di Salita -, sarebbe stato sufficiente contattare uno qualsiasi di noi e avremmo trovato un modo per riunirci e ingegnarci per dare il nostro aiuto, per quanto nelle nostre possibilità. Purtroppo, però, non crediamo che questa modalità di azione sia giustificabile da alcuna ragione".

Fio. Co.