Sparisce per ore nei boschi. Ritrovato in serata un 28enne

Lieto fine. Ma sono state ore di paura per la famiglia di un ragazzo di 28 anni che ieri mattina si è allontanato da casa senza fornire spiegazioni, scalzo, non facendo ritorno all’ora di pranzo. E’ accaduto nel Compitese, nel territorio di Capannori. E’ stato lanciato l’allarme e sono partite le ricerche che si sono concentrate nei boschi limitrofi alla zona abitata, dove è stato visto l’ultima volta prima di far perdere le proprie tracce. In azione i vigili del fuoco presenti sul posto con due droni e due unità Tas, in ausilio alla squadra in ricerca. Inoltre, hanno preso parte all’operazione i carabinieri, la polizia municipale di Capannori, con la comandante Debora Arrighi, la Protezione Civile e personale volontario. La perlustrazione si è concentrata nella boscaglia, battuta palmo a palmo a caccia di indicazioni sulla posizione del giovane che per fortuna è stato trovato, in buone condizioni di salute, al crepuscolo, intorno alle 17,30, quando stava cominciando il tramonto. Di notte sarebbe stato tutto molto più difficile.

Il ragazzo è stato condotto per precauzione all’ospedale San Luca per la verifica delle sue condizioni. Gli accertamenti non hanno evidenziato criticità e così è potuto ritornare a casa.

M.S.