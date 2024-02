“Spalti lasciati con l’erba alta. Una richiesta solo ideologica“

Spalti delle Mura senza sfalci, erba alta per preservare flora e fauna: l’associazione Per Lucca e i suoi Paesi è fortemente critica: “Non si tratta di una qualsiasi area verde periurbana. Questa impostazione non ci trova d’accordo e – sottolinea l’associaizone – ci permettiamo di continuare a ripetere come sia stato un errore imporre una modalità di sfalcio dei prati e degli argini dei fossi che non tenga conto del fatto che si va ad operare un uno spazio monumentale connesso con fortificazioni di elevatissimo valore storico, culturale e paesaggistico. Si potrebbe discutere a lungo di ecologia urbana e biodiversità, anche confutando l’idea che lasciare l’erba alta per periodi lunghissimi (in pratica falciare solo alla fine dell’autunno… ma quest’anno si è andati ben oltre!) sia la tecnica migliore, ma in questo caso anche tale discussione appare superflua. Gli spalti sono un parco urbano connesso con le architetture che su esso insistono e gli aspetti di cui tener conto sono diversi rispetto ad altre zone“.

“Gli spalti delle Mura – sottolinea “Per Lucca“ – non sono diversi dal prato di Piazza dei Miracoli a Pisa o al verde che si trova nell’area archeologica dei Fori Imperiali a Roma. Non è logico pretendere che i fossi sotto gli spalti siano invasi da vegetazione palustre alta due metri, come non è possibile pretendere che i bordi di tali fossati vedano alte erbe che ingialliscono con la stagione calda e alle quali succedono, come nel naturale ordine delle cose, specie di erbe diverse che finiscono per alterare lo stato del prato. A noi pare – conclude – che si voglia imporre un certo modello di gestione proprio sugli spalti e non altrove per motivi squisitamente ideologici e politici. Abbiamo migliaia di chilometri di fiumi, canali, fosse, ruscelli dove il Consorzio di Bonifica sfalcia regolarmente“.