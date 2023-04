“Spalti e Campo Balilla Quale esito dell’accordo con la Soprintendenza?“

Italia Nostra sezione di Lucca chiede all’amministrazione comunale e alla Soprintendenza che vengano informati i cittadini riguardo al protocollo d’intesa che doveva essere firmato tra i due enti entro la fine di gennaio, per regolarizzare l’utilizzo dell’area dell’ex Campo Balilla. L’accordo dovrebbe arrivare ad un graduale disimpegno dell’area in considerazione dei vincoli di natura monumentale che insistono sul principale monumento cittadino. “Attendiamo i risultati di questo accordo – così Italia Nostra – nell’ottica di completare la definizione degli spalti tutt’intorno alla cerchia muraria, ripristinando, anche nell’area dell’ex campo Balilla, il tracciato del fossato al centro dell’area, nella sua posizione originaria, che negli anni Trenta, per la realizzazione del campo sportivo, fu impropriamente deviato a ridosso del paramento murario creando problemi di stabilità“.