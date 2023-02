Spaccio nelle carceri, a Lucca droga nascosta nelle scarpe

Carcere

Lucca, 19 febbraio 2023 - Un notevole quantitativo di sostanze stupefacenti, sia cocaina che hashish», è stato rinvenuto all'interno del carcere di Lucca dagli agenti penitenziari, controllando alcune scarpe. Lo rende noto il vicesegretario generale Osapp Giuseppe Proietti Consalvi.

«Per l'ennesima volta gli agenti della polizia penitenziaria hanno dimostrato eccellenti capacità professionali - sottolinea in una nota - nonostante siano costretti a lavorare in condizioni disumane, in completa assenza di mezzi e organico. Da anni denunciamo il fatto che i carceri siano diventate vere e proprie piazze di spaccio ma né il Dap né il prap di Firenze, né tantomeno la politica, sono al fianco della polizia penitenziaria, fornendo uomini e mezzi necessari per ripristinare l'ordine e la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari».