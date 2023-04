Spaccio di droga in centro Incastrato dalle telecamere

Stava spacciando droga all’interno della sortita San Martino, a pochi passi da piazza Santa Maria. Incastrato dalle telecamere di videosorveglianza della zona, è stato colto in flagranza dalla polizia municipale. Denunciato un cittadino italiano, residente in Garfagnana. Lo scorso 3 aprile l’uomo stava cedendo droga a due persone all’interno della sortita, incurante delle telecamere, quando gli agenti della centrale operativa hanno notato movimenti sospetti. Dato l’allarme al nucelo sicurezza urbana, gli agenti in borghese sono giunti immediatamente sul posto, in tempo per coglierlo in flagrante.

Il soggetto è stato accompagnato presso gli uffici dove, sottoposto a perquisizione personale, è risultato in possesso di diverse sostanze stupefacenti, alcune delle quali nascoste nelle suole delle scarpe. La perquisizione è stata quindi estesa alla residenza e a un’altra sua abitazione dove sono stati ritrovati arnesi da scasso e diversi cellulari, probabilmente rubati.

Grazie anche all’ausilio del personale del Nucleo viabilità e pronto intervento, il soggetto è risultato in possesso di 0,78 grami di marijuana, 11,49 di hashish e 0,23 di crack, tutti già confezionati e pronti per la cessione. È stato denunciato all’autorità giudiziaria per spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione, per possesso ingiustificato di mezzi d’effrazione anche il relazione a pregressi procedimenti penali per furto con scasso a carico del soggetto. "Queste attività dimostrano la grande utilità del nostro sistema di videosorveglianza – è il commento del vicesindaco e assessore alla sicurezza Giovanni Minniti - che intendiamo estendere ancora di più, soprattutto nelle zone più periferiche e nelle frazioni".