Spacciavano davanti al K2 In 4 finiscono in carcere

Spacciavano droga nelle vicinanze del bar K2, a Marlia. La polizia ha arrestato quattro cittadini di nazionalità marocchina: Jarmouni Ezzitouni di 34 anni, Nadiri El Hassane di 35, Nadiri Ayoub di 23 ed El Guabbass Mustapha di 28 anni, in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale di Lucca. Per il 28enne erano scattate le manette già a novembre scorso, beccato in flagrante dagli agenti. Tutti e quattro sono ritenuti responsabili di numerose cessioni di droga, andate avanti per mesi. Le indagini della squadra mobile sono iniziate a fine estate, dopo le segnalazioni di alcuni cittadini. Sono stati loro a lamentare il fatto che quello fosse diventato ormai un punto di spaccio quasi quotidiano. Dopo averli tenuti sotto osservazione per qualche giorno, gli agenti hanno installato delle telecamere nella zona dietro autorizzazione della Procura. I video hanno quindi confermato i sospetti. Il bar era diventato un luogo di ritrovo per spacciatori e clienti. Sono circa 500 le cessioni di droga documentate: vendevano sia cocaina che hashish, sette giorni su sette, arrivavano nel tardo pomeriggio, tra le 17 e le 18, e andavano via a mezzanotte. In due, loro connazionali, che avevano il compito di accompagnare gli altri quattro e venirli a riprendere a “fine servizio“, sono stati denunciati.

Il gruppo era solito sedersi ai tavoli esterni del bar o sotto la tenda parasole dove veniva nascosta la droga, già pronta per essere venduta. Le scorte, invece, le tenevano in una siepe alle spalle del locale, e le prendevano una volta terminate le dosi. Le cessioni avvenivano poco distante dal bar, i clienti arrivavano a piedi o su un mezzo, prendevano, pagavano e andavano via. Non avevano neppure bisogno di chiamarli prima, tanto sapevano di trovarli lì.

In questi mesi di indagini la polizia ha identificato un centinaio di clienti e sequestrato circa un etto di cocaina e 250 grammi di hashish, oltre che ad arrestare in flagranza uno del gruppo. Ma questo non ha fermato la loro attività, che è proseguita indifferente. Aggravante per cui il gip ha deciso per la custodia cautelare in carcere. Gli arresti sono avvenuti ieri all’alba. I quattro sono stati svegliati dagli agenti nelle loro abitazioni a Lucca, Capannori, Pescia e Vicopisano. Dalle perquisizioni sono stati sequestrati 1.630 euro e il cellulalre a Jarmouni, ritenuto il capo del sodalizio, e 480 euro a Nadiri. Tre si trovano ora al San Giorgio, mentre uno è stato portato al carcere di Pisa.

Ma conseguenze le ha avute anche il bar. Alla luce del fatto che lo spaccio era ormai di casa in quella zona, il Questore ha deciso di sospendere per 15 giorni la licenza al titolare del K2.

Tere.Sca