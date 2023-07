Spacciava coca e hashish Arrestato un uomo dopo mesi di indagini

Sul luogo dello spaccio si mettevano in contatto con un richiamo convenzionale, un fischio, con cui il cliente “ordinava“ la droga al pusher appostato. I carabinieri di Altopascio hanno arrestato un marocchino di 32 anni senza fissa dimora, con numerosi precedenti penali specifici, per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo era ricercato da aprile in quanto destinatario, unitamente ad altri due connazionali, uno di 22 anni e l’altro di 29, di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Tribunale di Lucca a seguito di una lunga attività di indagine svolta dai militari delle stazioni di Capannori e di Pieve di Compito.

La complessa attività investigativa, dal mese di maggio 2022 a marzo 2023, prendeva il via dalla segnalazione di un’intensa attività di spaccio di sostanze stupefacenti svolta da alcuni cittadini di origine nordafricana, operanti nella frazione capannorese di Massa Macinaia. Grazie ai servizi di osservazione con telecamere, al controllo di alcuni acquirenti, talvolta trovati in possesso delle dosi appena acquistate e con l’acquisizione di numerose testimonianze, i militari sono riusciti a documentare oltre 100 attività di spaccio a carico di 16 utilizzatori a Massa Macinaia prima e successivamente a Colognora. Gli spacciatori, richiamati dal sibilo convenuto, sbucavano dalla boscaglia per avvicinarsi al finestrino dell’autovettura, dove avveniva la compravendita di cocaina e hashish. Nel corso della prima fase dell’indagine è emerso che nell’area boschiva nei pressi di via dello Spada ogni sera giungevano due soggetti che, dopo aver recuperato da un nascondiglio la sostanza stupefacente e il materiale per il confezionamento, preparavano le dosi. Uno operava nel bosco, l’altro sulla strada. Dopo che ad ottobre 2022 gli spacciatori avevano definitivamente abbandonato la zona, a seguito di un controllo del “bivacco“, i carabinieri avevano sequestrato undici dosi di cocaina per un peso complessivo di 8,5 grammi, materiale per il confezionamento ed un bilancino di precisione. Il prosieguo delle attività ha consentito di individuare la nuova postazione di vendita, a Colognora, dove sono stati identificati tre magrebini, con esecuzione di ulteriori verifiche. Il provvedimento emesso dal GIP di Lucca era stato notificato al ventiduenne lo scorso mese di maggio presso il carcere di San Vittore a Milano, dov’è attualmente detenuto, mentre il ventinovenne è ancora ricercato dalle forze dell’ordine.

Massimo Stefanini