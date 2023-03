Spacciatore a 21 anni Nascondeva in casa 630 grammi di hashish bilancina e soldi

I carabinieri di Castelnuovo di Garfagnana hanno arrestato Tommaso Moscagiura, disoccupato 21enne residente a Coreglia, ma domiciliato a Lucca, italiano, finora incensurato, dopo che a seguito di una perquisizione domiciliare lo hanno trovato in possesso di quasi 630 grammi di hashish.

Una quantità non certo modesta per un giovane che, a quanto risulterebbe, sarebbe uno spacciatore abituale soprattutto nella zona della Mediavalle, ma anche in città.

I militari tenevano gli occhi addosso al ragazzo già da un po’ di tempo e avevano ben chiaro il suo tipo di attività. Hanno solo atteso per entrare in azione il momento in cui, per certo, il givane pusher avesse fatto rifornimento di droga da poi piazzare sul mercato.

Così i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Castelnuovo di Garfagnana, comandanti dal luogotenente Giuseppe Morotti, insieme ai Carabinieri di San Concordio; hanno deciso per una perquisizione al domicilio del 21enne. Qui i militari hanno trovato l’ingente quantitativo di droga, ancora confezionata in panetti, ma anche una bilancina di precisione e quasi ottocento euro ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il 21enne è stato pertanto arrestato e giudicato per direttissima al tribunale di Lucca, dove è stato condannato alla pena di un anno e 8 mesi di reclusione, con multa di 4.000 euro e beneficio della sospensione condizionale.