Spaccia cocaina dall’auto. Arrestato un 23enne

Usava la sua auto come un ufficio, o meglio come un negozio. Naturalmente di droga. La polizia ha arrestato S.G., ragazzo di appena 23 anni di origini albanesi per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nello specifico cocaina.

I fatti risalgono al primo pomeriggio dello scorso 26 gennaio, durante un’operazione della polizia, con il personale impegnato in uno specifico servizio volto alla prevenzione e repressione dello spaccio di droga nel territorio.

Dopo una serie di segnalazioni arrivante negli ultimi giorni, i poliziotti hanno notato una Fiat Panda ferma nella via per Camaiore a Lucca con una persona a bordo. Proprio in quel momento sull’auto è salito un uomo, che è rimasto all’interno dell’abitacolo solo per pochi secondi, salvo poi scendere.

Questo movimento ha insospettito le forze dell’ordine, che sono scese in campo, fermando entrambe le persone. Dal controllo dei due è stato facile ricostruire tutta la vicenda, visto che il secondo uomo, un italiano classe ’83, era in possesso di una dose di cocaina, appena comprata dal pusher. La perquisizione dell’auto e dello spacciatore hanno fatto trovare altre 11 dosi di cocaina, pari a 13 grammi, nascoste in un portaocchiali che il 23enne teneva negli slip.

Il controllo, a quel punto, si è naturalmente spostato verso la casa dello spacciatore, dove non sono mancate le sorprese. ALtre 9 dosi di cocaina, occultate in una speciale cucitura di una felpa, e cinquemila euro in contanti. I soldi erano nascosti all’interno del materasso.

Il cittadino albanese è stato tratto in arresto e messo a disposizione dell’autorità Giudiziaria che ha disposto di associarlo al carcere di Lucca.

Iacopo Nathan