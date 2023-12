Spaccata alla “Elgas“. In fuga con 8.000 euro

Spaccata nella notte in via Antonio Rossi a Lunata alla “Elgas Lucca“, un’azienda che si occupa della distribuzione di GPL in Toscana per uso domestico e industriale. I malviventi hanno sfondato le vetrate degli uffici e hanno portato via una cassa continua contenente circa 8.000 euro. Poi sono riusciti a fuggire senza lasciare tracce, sebbene braccati dai carabinieri.

Il colpo è stato messo a segno poco dopo le 20 di venerdì, quando l’azienda aveva chiuso da pochi minuti. I malviventi approfittando del buio hanno forzato il cancello d’ingresso della “Elgas“ e una volta all’interno hanno preso un grosso pick-up dell’azienda e l’hanno utilizzato come ariete per sfondare la zona uffici. Sono quindi andati a colpo sicuro e si sono impadroniti dell’armadietto metallico della cassa continua, portandolo via di peso.

Nel frattempo è scattato l’allarme e su posto sono rapidamente accorse pattuglie dei carabinieri. I ladri, tuttavia, terminato nel giro di appena due minuti il blitz evidentemente ben preparato, erano già fuggiti facendo perdere le proprie tracce in una zona (via Rossi è la strada che collega la Pesciatina con la rotonda vicino all’Esselunga di Porcari) che purtroppo si presta fin troppo bene a questo scopo.

I carabinieri hanno perlustrato la zona attentamente e dopo circa un’ora hanno ritrovato il pick-up della “Elgas“ abbandonato in una via secondaria. I malviventi si erano impossessati di circa 8.000 euro contenuti nella cassa. Al vaglio adesso anche le immagini di alcune telecamere della zona.

P.Pac.