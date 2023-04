“Sounds 4 Peace“ il palco nel bosco di Monteggiori

Appuntamento domani 29 aprile alle ore 12 con l’International Jazz Day 2023 “SOUNDS4PEACE” al Palco al Bosco, Monteggiori (Camaiore). "Siamo in primavera e assieme alla bella stagione tornano i concerti sul Palco al Bosco rinnovato quest’anno, grazie al sostegno di molti di voi durante il crowdfunding organizzato! Quindi doppia festa, per l’occasione, troverete da mangiare ottimi prodotti locali e da bere!".

"Avremo molti ospiti musicisti da tutta Italia per un pomeriggio di concerti che anche quest’anno faranno parte della grandissima giornata mondiale dedicata al jazz, International Jazz Day 2023 e dedicata anche al tema della pace. La giornata si svolgerà come al solito sul prato, ai piedi del bosco Monteggiorino. Appuntamento a partire dalle 12 presso la sede di AMM Associazione Musica Monteggiori: via Corte agli Orti n.7 - Monteggiori Camaiore. Per qualsiasi informazione Daniele Onori 333 9085393 oppure [email protected] L’evento è per i tesserati AMM 2023, chi non è in possesso della tessera potrà farla sul posto per 5 euro, con libero ingresso a tutti i concerti dell’associazione.