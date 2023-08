Sottopasso alla stazione di Lucca, ripartenza lunedì: l'annuncio

"I lavori per il sottopasso della stazione? Ripartiranno già lunedì prossimo": lo dichiara l’assessore a Lavori Pubblici Nicola Buchignani a margine della conferenza stampa sui nuovi provvedimenti che riguarderanno la sosta in piazza Santa Maria.

"Quello che è stato rinvenuto negli scavi – ha spiegato – è solo una vecchia pensilina della tramvia smantellata negli anni ‘40 del secolo scorso. Ovvio che il cantiere si è dovuto fermare per qualche giorni, ma non ci sono problemi e già da lunedì prossimo, dopo che la ditta ha osservato qualche giorno di ferie, i lavori riprenderanno, così come riprenderanno, sempre il motivo legato alle ferie, il 4 settembre a San Concordio davanti alla chiesa".

Qualche difficoltà tecnica, invece, emerge per il mitologico terminal bus collegato alla stazione ferroviaria e di cui si parla da anni e anni, ma che ancora non ha visto la luce.

"Il 5 settembre avremo una riunione a Roma con Ferrovie dello Stato – ha aggiunto Buchignani – ci sono alcuni problemi tecnici da limare. Ma la volontà è sempre quella di fare in quell’area il terminal bus, del resto non ne vediamo altre: non è un problema di volontà politica né di finanziamenti, sono solo alcune difficoltà tecniche che vanno risolte e l’incontro ci auguriamo serva anche a questo".