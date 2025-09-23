Sostenibilità ambientale. Medaglia Platinum per Sofidel nel rating del database EcoVadis

Riconosciuta al gruppo Sofidel la medaglia Platinum per il suo impegno per la sostenibilità ambientale. Il gruppo cartario, nato nel’66 con sede a Porcari è oggi uno dei leader mondiali nella produzione di carta per uso igienico e domestico e ormai da anni sta portando avanti una innovativa politica di sostenibilità che gli ha permesso di raggiunge il massimo riconoscimento previsto dal rating, posizionandosi nell’1% delle aziende con i punteggi più alti nel database globale EcoVadis, a conferma del suo lavoro nelle aree Ambiente, Lavoro e Diritti Umani, Etica e Approvvigionamento Sostenibile.

Sofidel, tra i leader mondiali nella produzione di carta per uso igienico e domestico, noto in Italia e in Europa per il marchio Regina, ha ottenuto la Medaglia Platinum da EcoVadis – uno dei principali standard internazionali di rating ESG – per il suo impegno in sostenibilità. Si tratta del massimo riconoscimento previsto dal rating, che posiziona Sofidel nell’1% delle aziende con i punteggi più alti nel database globale EcoVadis. EcoVadis è un fornitore di rating di sostenibilità aziendale attivo in tutto il mondo, con una rete di oltre 150.000 aziende valutate. La sua metodologia è costruita su standard internazionali di sostenibilità – tra cui la Global Reporting Initiative, il Global Compact delle Nazioni Unite e l’ISO 26000 – e misura le performance aziendali in quattro aree chiave: Ambiente, Pratiche Lavorative e Diritti Umani, Etica e Acquisti Sostenibili.

"La valutazione Platinum di EcoVadis è importante - commenta Enzo Ricci, vice presidente marketing & sales private label. - Si tratta di uno dei rating ESG più diffusi, particolarmente apprezzato dalle grandi catene di distribuzione per monitorare la sostenibilità dei propri fornitori. Un risultato che attesta la qualità del nostro lavoro in ambiti fondamentali come la gestione del rischio, la conformità e il monitoraggio delle performance ambientali, sociali ed etiche del Gruppo"

Sofidel lavora costantemente per ridurre al minimo il proprio impatto sul capitale naturale, favorire la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio e creare valore condiviso per tutti i suoi stakeholder. Il Gruppo Sofidel è presente in 12 europei e negli Stati Uniti, con oltre 9 mila dipendenti.

B.D.C.