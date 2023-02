Si chiama "Tu qui" il percorso promosso dal Comune rivolto ai genitori in attesa e a quelli con bambini fino a 12 mesi di età. Inizierà il 22 febbraio, alle 21.15, nei locali del nido "Primo Volo" di Spianate. L’iniziativa è organizzata con Cooperativa Sociale La Luce, Asl, associazione Paideia. "Diventare genitori - commentano l’assessore Valentina Bernardini e la presidente del Consiglio Rina Romani - , comporta una serie di cambiamenti rivoluzionari, che coinvolgono la sfera del singolo e della coppia. Abbiamo deciso di metterci accanto ai futuri genitori e a quelli già alle prese con i loro piccoli, offrendo uno spazio e un tempo per riflettere sull’educazione". Per iscriversi: 0583.216353216907 o [email protected]