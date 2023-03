Sostegno al cinema Contributi del Comune ai due circoli cittadini per le pellicole d’autore

L’amministrazione comunale sostiene la cultura cinematografica e il film d’autore, e lo fa destinando un contributo - che verrà erogato nei prossimi giorni- ai due soggetti, Cineforum Ezechiele 25,17 e Circolo del Cinema, che da decenni portano avanti a Lucca un’idea di cinema che è insieme cultura, svago, aggregazione e socialità.

“Abbiamo avviato una collaborazione con queste associazioni – spiega l’assessore alla cultura Mia Pisano – che con grande impegno e passione, e non senza difficoltà, continuano a portare avanti un’idea di cinema e di cultura di livello, associata a momenti di incontro fra persone, che decidono di uscire di casa e assistere insieme alla proiezione di film d’autore, di proiezioni uniche, a volte di film inconsueti e di pellicole folgoranti. La collaborazione si lega, nel caso del Cineforum Ezechiele, presentazione del film ‘La provinciale’, girato a Lucca nel 1952 da Mario Soldati, con la eccezionale interpretazione di Gina Lollobrigida”. La pellicola è stata proiettata ieri sera all’Astra.

“Abbiamo scelto di sostenere questo evento – aggiunge Pisano – per un doppio omaggio, da una parte a una grande attrice italiana da poco scomparsa, e dall’altra alla nostra splendida città, che se anche non viene citata direttamente, tuttavia riveste un ruolo di grande protagonista nel film, con le sue ambientazioni esterne e con i suoi interni”.

“Ringraziamo l’assessore Pisano e l’amministrazione comunale – afferma il presidente di Cineforum Ezechiele 25,17 Maximiliano Dotto – certi che la collaborazione avviata possa proseguire con altri appuntamenti in grado di accrescere la diffusione della cultura cinematografica. E’ stato un lungo periodo difficile, durante e dopo la pandemia, per il cinema e in particolare quello di qualità. I segnali di ripresa ci sono, il sostegno di chi amministra è prezioso”.