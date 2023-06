Sosta al Park Mazzini Tessere alla Metro

Metro srl informa che a partire da ieri il rilascio delle tessere di abbonamento per il parcheggio Mazzini non avverrà più presso la cassa del parcheggio stesso, ma il servizio verrà trasferito all’Ufficio Abbonamenti di via delle Città Gemelle a Sant’Anna. Il rilascio delle tessere di abbonamento avverrà nelle giornate dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.30. Per un miglior servizio all’utenza, lo spazio per l’attesa di Via Città Gemelle é stato dotato di sedute e delle pareti mobili laterali.