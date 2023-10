Sos sulla viabilità in Fondovalle: "Non si può andare avanti così"

Nuovamente sotto i riflettori la condizioni di criticità della viabilità che riguarda il transito sulla strada provinciale della Fondovalle, che soprattutto al verificarsi di condizioni meteo avverso mostrano con maggiore forza i nodo esistenti. A fare il punto in merito, con una nota rivolta direttamente alla Provincia di Lucca, è in queste ore il consigliere di maggioranza del comune di Castiglione di Garfagnana, Roberto Tamagnini. "Faccio un appello al presidente della Provincia Luca Menesini, perché la situazione posso essere risolta una volta per tutte con un intervento di manutenzione straordinaria soprattutto nel tratto Campia- Castelnuovo, per mettere in sicurezza i due lati della carreggiata, oltre a un intervento sulla segnaletica orizzontale. La situazione è drammatica - dettaglia Tamagnini - e stiamo assistendo a un isolamento preoccupante della Garfagnana, con forti disagi per i lavoratori, gli studenti e, non ultimi, i turisti. Come spiegato e segnalato più volte nei mesi scorsi, il mancato taglio e pulizia della Fondovalle sta causando pericoli per chi viaggia in quella strada. Non passa giorno che non ci sia una segnalazione di qualche pianta caduta sulla carreggiata, al momento tutto questo ha causato disagi e rallentamenti, ma il rischio che uno di questi arbusti si abbatta su qualche veicolo in transito è altissimo. Non è accettabile spostarsi con la paura di essere colpiti mentre ci si reca sul posto di lavoro".

"Che la situazione della Fondovalle sia preoccupante è da tempo sotto gli occhi di tutti - prosegue -. Un’altra situazione di criticità, tra l’altro, è l’assenza della segnaletica orizzontale. Attualmente stiamo attraversando un momento di criticità, con il Brennero e la Sp13 duramente colpite dagli eventi atmosferici e la via di Fondovalle diventa sempre più importate per gli spostamenti da e per la Garfagnana". In conclusione, il consigliere Roberto Tamagnini, traccia poi linee più generali che riguardano la condizione complessiva dei servizi territoriali, considerati basici.

"Le semplici operazioni di manutenzione descritte, garantirebbero quella sicurezza che la politica deve assicurare ai propri cittadini. La Garfagnana è stanca di essere considerata una zona di serie B, meritiamo rispetto come tutte le altre zone. In fondo, chiediamo soltanto interventi di base che dovrebbero rientrare nella normalità, ma purtroppo da noi, troppo spesso e sempre con maggiore evidenza, diventa un autentico miraggio, con servizi che via via stanno scomparendo".

Fiorella Corti