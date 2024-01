Sos sicurezza, incontro con le autorità

Non sono passati inosservati i controlli dei carabinieri effettuati nel territorio di Barga in queste sere. Controlli intensificatisi anche a causa dei nuovi furti avvenuti nella cittadina la sera della vigilia della Befana dove sono stati messi a segno tre furti in abitazione nelle zone di via XXV aprile, via Mozza e via del Turello. I controlli proseguiranno serrati anche in questi giorni e stanno peraltro andando di pari passo con le indagini che hanno già portato a mettere insieme alcuni interessanti spunti investigativi, emersi anche nel summit tra i Carabinieri ed il Comune di Barga, avvenuto il 6 gennaio e nel quale è stato deciso anche un ulteriore sforzo sui controlli.

In quella occasione si è parlato anche delle iniziative a sostegno della popolazione colpita, anche per cercare di fornire risposte ad alcuni interrogativi e timori. Da qui è stato deciso un incontro – aperto ai cittadini delle zone colpite – con le autorità che si terrà questo giovedì alle 21 all’Oratorio del Sacro Cuore a Barga.

Intanto, come già accennato, le indagini vanno avanti con alcuni elementi che sono al vaglio degli inquirenti e con un costante studio anche dei sistemi di videosorveglianza del territorio che anche questa estate, quando si verificò una nuova ondata di furti, hanno fornito comunque sviluppi importanti alle indagini.

Luca Galeotti