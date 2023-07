Sos parcheggi al San Luca “Usiamo l’elisuperficie“

LUCCA

La Uil Fpl di Lucca rilancia la proposta per sfruttare gli spazi oggi inutilizzati e invita al confronto Comune e azienda sanitaria per dare risposte ai dipendenti.

"La soluzione per risolvere in maniera definitiva o quasi il problema dei parcheggi per i dipendenti all’ospedale San Luca è quella di sfruttare anche gli spazi dell’elisuperficie. Ormai dobbiamo farcene una ragione, la giustizia amministrativa ha messo la parola fine sul suo utilizzo: non può essere sfruttata per gli elicotteri. Un grande spazio a disposizione che può diventare utile a superare la criticità che il San Luca si trascina dietro sin dalla sua apertura". A sollecitare le istituzioni sono i rappresentanti della Uil Fpl di Lucca, il segretario Pietro Casciani e il responsabile di zona, Andrea Lunardi, che riportano all’attenzione della pubblica opinione una battaglia ormai storica della UIL fpl che per ora ha avuto poche risposte e comunque non sufficienti.

"L’elisuperficie non ha mai avuto il via libera. Bloccata dagli enti competenti perché troppo vicina alle case, come aveva evidenziato un parere negativo dell’Arpat. Troppe criticità a carico dei residenti che avrebbero avuto la vita stravolta dall’opera – incalzano i sindacalisti -. Qui possono andare un numero importante di parcheggi per i dipendenti del San Luca. A oggi ne mancano ancora 80 per avere la sufficienza anche se comunque solo con un centinaio in più potremmo stare sicuri. L’elisuperficie inutilizzabile rappresenta la chiave di volta. Abbiamo denunciato più volte i disagi per i lavoratori, costretti a code interminabili al cambio turno per riuscire ad avere uno dei pochi stalli gratuiti disponibili oppure fare centinaia di metri a piedi anche di notte per raggiungere il posto di lavoro. E già in tempi non sospetti abbiamo avanzato l’ipotesi dell’elisuperficie. Restano ancora valide anche altre opzioni che abbiamo portato al tavolo dell’amministrazione comunale tramite il supporto di un tecnico, con varianti al Poc su terreni lungo la via di accesso al San Luca, anche di fronte all’ingresso del Pronto Soccorso".

Certo, la soluzione dell’elisuperficie garantisce maggiori spazi: "E’ vero che ora durante la bella stagione c’è meno caos ma solo perché in molti si spostano con le due ruote. In autunno il problema si ripresenterà uguale a prima – concludono Casciani e Lunardi -. Chiediamo quindi che l’amministrazione comunale di Lucca che aveva preso degli impegni e la stessa Asl si attivino per superare una volta per tutte il problema parcheggi che ci trasciniamo dietro dall’apertura del San Luca".