Sos furti nei cimiteri Razzie di statue e arredi "Cancelli chiusi di sera"

Ancora raid dei ladri nei cimiteri a Lucca e dintorni. Nel mirino statue e arredi in bronzo e rame, letteralmente sradicati dalle tombe. Polizia e carabinieri hanno raccolto nuove denunce relative a vari cimiteri. Tra quelli più colpiti ci sono quelli di Sant’Alessio e di San Lorenzo a Vaccoli, con decine e decine di tombe danneggiate: sparite di recente anche statue del valore di oltre cinquemila euro.

Un problema sul quale pone attenzione anche l’amministrazione comunale. Nei giorni scorsi l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani, assieme alla dirigente del settore Antonella Giannini e alla responsabile di Lucca riscossioni e servizi – la società che gestisce i servizi cimiteriali – ha effettuato un sopralluogo in alcuni cimiteri delle frazioni.

In particolare hanno visitato quelli di Sant'Alessio e Picciorana e quello di San Lorenzo a Vaccoli dove nei giorni scorsi si sono verificati episodi di danneggiamento e gravi furti. Oltre ai normali lavori di manutenzione l'assessore Buchignani ha concordato con Lucca riscossioni e servizi una nuova linea per quanto riguarda l'accesso a queste strutture.

“Partiamo dal cimitero di San Lorenzo a Vaccoli con l’installazione di un cancello automatico che a sera verrà chiuso – afferma l’assessore Buchignani – ma progressivamente allargheremo questo sistema a molti altri cimiteri delle frazioni. Ovviamente il problema dei danneggiamenti e furti è difficile da reprimere, ma vogliamo evitare che i malintenzionati possano entrare indisturbati nelle ore notturne e portare via dagli accessi principali oggetti anche voluminosi come abbiamo visto nei giorni passati. Questi reati sono particolarmente odiosi e faremo tutto per difendere i cittadini, il decoro e l’integrità dei nostri luoghi della memoria”.