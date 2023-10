Sos celiachia. Due eventi in programma

Due eventi per tornare ad accendere i riflettori su un tema che nel nostro paese interessa migliaia di persone: la celiachia. Una malattia cronica dell’intestino che comporta una reazione autoimmune al glutine in soggetti predisposti geneticamente. In Italia si contano più di 200mila casi diagnosticati, ma si stima che, in totale, più di 600mila persone ne soffrano nel nostro paese. Tutto ciò rende di fondamentale importanza continuare a parlare di questa malattia e l’Associazione Italiana Celiachia, attiva dal 1979 con iniziative e progetti volti a sostenere i pazienti e a diffondere una maggiore consapevolezza sulla celiachia, ha scelto di farlo nuovamente sul nostro territorio con due incontri aperti a tutti-

Un corso di cucina che si terrà sabato 28 ottobre presso il laboratorio della Cremeria Opera e la festa dei soci il 19 novembre al Foro Boario. Due momenti ai quali chiunque potrà partecipare, soci e non, per passare un momento in compagnia e imparare anche qualcosa di diverso ma significativo. In particolare, il corso di cucina sarà tenuto da un cuoco certificato che insegnerà ai partecipanti come cucinare un intero menù completo senza glutine, il corso si terrà dalle 15 alle 19 e per partecipare è prevista una quota da pagare.

Se imparare a cucinare senza glutine può essere un’attività divertente da fare in compagnia sia per le persone affette da questa malattia sia per semplici curiosi che vogliono imparare qualcosa di nuovo sulla celiachia, per i ristoratori, aver frequentato e concluso un corso sulla cucina senza glutine è invece un obbligo normativo imposto da un’apposita delibera regionale che stabilisce come sia necessario aver seguito un corso di formazione riconosciuto e aver ottenuto la certificazione che permette di somministrare cibo senza glutine al pubblico.

"Molti ristoratori non sanno che per fare il senza glutine serve una certificazione – ci dice Monica Spartani, presidente sezione di Lucca dell’Associazione Italiana Celiachia -, c’è ancora poca consapevolezza ma anche grande apertura da parte loro a seguire il corso una volta capitane l’importanza e la necessità".

I corsi in questione hanno durata di un giorno e possono essere fatti anche online e in modo gratuito, a Lucca sono organizzati da Confcommercio e hanno un costo di 120 euro. Infine, per la prima volta dopo la pandemia, l’associazione torna a festeggiare in presenza la festa dei soci, festa che negli anni passati ha sempre riscontrato un’ampia adesione e partecipazione. Quest’anno sarà dedicata ai bambini con la presenza di uno spettacolo circense, scuola di circo e un’ora di intrattenimento che divertirà grandi e piccoli. Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria dell’associazione e il numero 348 082 9566 per i due eventi in programma.

Andrea Falaschi