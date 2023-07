Sorrisi, applausi e... “bis“ Tutti in piedi per Puccini Grande festa per i 5mila nel segno del Maestro

Doveva essere una serata di musica e così è stato. Nel corso della giornata si erano rincorse voci incontrollate di ospiti illustri, tipo cariche istuzionali da sottosegretari in su. Ma a parte il sindaco Mario Pardini e Alberto Veronesi, che hanno introdotto il concerto, non dimenticandosi di ringraziare il “padrone di casa“ Mimmo D’Alessandro, parliamo invece di chi c’era ieri sera, il pubblico. Lui è stato il grande protagonista in piazza Napoleone: per la sua presenza (cinquemila biglietti staccati più gli ospiti) e per la partecipazione, a iniziare dal coro, prima timido poi più convinto, sulle note dell’Inno di Mameli, che ha aperto il programma. Poi i tanti applausi che hanno sottolineato ogni singolo brano musicale suonato dalla splendida orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova e cantato dal soprano Carmen Giannattasio, dal tenore Marco Berti e dal baritono Massimo Cavalletti. Naturalmente e non poteva essere altrimenti, grande attenzione per la direzione d’orchestra di Beatrice Venezi, che “giocava in casa“ ma in un clima diciamo almeno “difficile“, viste le polemiche delle ore precedenti il concerto. Lei ha ostentato tranquillità e sorrisi, prendendo la parola solo alla fine, per annunciare l’atteso “Inno a Roma“, sottlineando che "si tratta di un inno patriottico e non di parte" e che "non accetta censure di nessun tipo, così come avrebbe fatto anche lo stesso Puccini". "Spero che l’esecuzione di questo brano – ha concluso Venezi – sia un invito per il Paese a riconciliarsi con la propria memoria storica e che l’arte e la cultura tornino al centro al di là delle posizioni politiche".

Paolo Ceragioli