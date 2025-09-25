Sorpresi lavoratori in nero . Denunciate tre persone

False attestazioni su formazione dei dipendenti e truffa aggravata ai danni dello Stato. Sono i reati contestati dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro di Lucca, coadiuvati dai militari della stazione carabinieri di Altopascio, ad una pizzeria della cittadina del Tau. A seguito di un controllo, hanno sospeso l’attività del locale per lavoro "nero" e gravi violazioni in materia di sicurezza.

Al momento dell’arrivo dei militari per l’ispezione, su quattro dipendenti presenti sul luogo di lavoro, uno non era in regola e per questo motivo i rappresentanti delle forze dell’ordine hanno adottato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Quindi per il momento locale rimarrà chiuso. Singolare è quanto emerso a seguito degli accertamenti effettuati dopo l’ispezione.

L’attività d’indagine, infatti, eseguita successivamente dai militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Lucca, ha consentito di smascherare soprattutto il tentativo messo in atto dal titolare e da un suo stretto collaboratore (a quanto emerge dall’attività investigativa sembra con la compiacenza di un ente formatore operante nelle province di Lucca e Pisa), di superare indenne, quantomeno in una prima fase, il controllo ispettivo.

Gli stessi, ora indagati a vario titolo, hanno esibito agli operatori falsi attestati formativi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per i propri dipendenti. E così sono finti nei guai. I reati loro contestati vanno dalla produzione all’uso di atto falso, alla mancata formazione dei lavoratori fino, addirittura, alla tentata truffa aggravata ai danni dello Stato.

Al termine degli accertamenti sono state altresì elevate sanzioni amministrative per circa 6.400,00 euro ed ammende per circa 2.000 euro, queste ultime sanzioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Tali controlli, che proseguiranno su tutto il territorio di competenza e che hanno tra le finalità anche quella di ridurre drasticamente gli incidenti sui luoghi di lavoro, rientrano nella più ampia politica di indirizzo fornita dall’Ispettorato del lavoro di Lucca – Massa Carrara. Nel settore della ristorazione i controlli sono fondamentali anche per garantire i clienti.

Massimo Stefanini