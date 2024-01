Sorpresa, c’è Ligabue. Tanti selfie con i fan e passeggiata in città

Non poteva certo passare inosservato il cantante Luciano Ligabue che ha scelto la nostra città per passare qualche giorno di vacanza. E’ stato “avvistato“ lunedì sulle Mura e anche in centro storico e lui non si è negato alle varie richieste di “selfie“. E’ un altro ospite vip che ha preferito la nostra città dopo la recentissima apparizione in centro dell’attore Stefano Accorsi. E’ notizia dell’ultimo minuto (riportata più ampiamente in pagina agenda) anche della prossima ospitata al Cinema Moderno del regista e comico toscano Leonardo Pieraccioni che venerdì 19 sarà di nuovo a Lucca per presentare il suo ultimo film. Impossibile dimenticare anche le riprese in corso del film ambientato a Lucca e firmato dal regista britannico Peter Greenaway che vedrà come protagonisti Dustin Hoffman e Helen Hunt. Una passerella strepitosa e infinita sul palcoscenico che è ormai diventata la nostra città.