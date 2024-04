Sopralluogo della Regione sulla strada dell’Orecchiella

Va avanti secondo la prevista tabella di marcia l’adeguamento della strada comunale dell’Orecchiella, viabilità per la riserva naturale protetta nel Parco dell’Appennino tosco-emiliano, grazie all’accordo stipulato in merito lo scorso anno fra la Regione Toscana, il Comune di San Romano e quello di Villa Collemandina, direttamente interessati alla locale circolazione.

La giunta regionale, nel 2023, aveva infatti dato il via libera ai lavori di miglioramento funzionale e messa in sicurezza di questa strada tanto importante a diversi livelli e, soprattutto, per migliorare l’accessibilità alle riserve di grande valore ambientale e paesaggistico racchiuse nel Parco dell’Orecchiella. Interessati dalle opere di miglioramento complessivo, sono due tratti stradali per circa 12 chilometri che, partendo dall’abitato di Caprignana e proseguendo fino a quello di Corfino, conducono all’Orecchiella. Lavori che richiedono il ripristino del fondo stradale, oltre alla messa in sicurezza e l’ampliamento nei punti più critici, per un importo complessivo stanziato per l’intervento di 2 milioni e 200mila euro, metà per l’anno 2023 e l’altra metà per il 2024.

A comunicare lo stato attuale di avanzamento delle opere è stata la stessa presidenza della Regione insieme all’assessorato alle Infrastrutture, dopo il sopralluogo avvenuto nella mattinata di ieri sulla strada dell’Orecchiella. Incontro al quale hanno partecipato anche i sindaci di San Romano in Garfagnana, Raffaella Mariani e di Villa Collemandina, Francesco Pioli. La Regione ha ribadito di essere a fianco dei Comuni della Garfagnana per il miglioramento della viabilità in zone ad altissimo valore ambientale e ad alto potenziale turistico, che rappresentano un prezioso scrigno verde nella Regione.

Fiorella Corti