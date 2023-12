Sopralluogo alla palestra delle medie. Ok la struttura, ma altre verifiche

Come previsto si è svolto ieri alla palestra delle medie di Barga un sopralluogo coi tecnici della Provincia e con quelli incaricati dal Comune di seguire gli interventi di manutenzione in corso. L’obiettivo principale resta quello di arrivare agli interventi di ristrutturazione del tetto che si terranno nel 2024 e che dovranno risolvere le problematiche principali della palestra che sono rappresentate proprio dalle infiltrazioni. Si attende per tale operazione, di poter reinvestire i fondi di ritorno relativamente agli interventi di efficientamento energetico (GSE). Da parte dei genitori, nell’incontro con il Comune di mercoledì, era stato però chiesto, al di là degli interventi di manutenzione partiti in questi giorni, di avere assicurazioni circa la stabilità della struttura; che insomma le infiltrazioni non avessero causato problematiche di tipo strutturale. La verifica ha dato esito negativo: la palestra, come assicurato dalla sindaca di Barga dopo il confronto con i tecnici provinciali, è a posto dal punto di vista strutturale.

Verranno comunque eseguiti nei prossimi giorni, per ulteriore cautela, altri sondaggi relativamente alla parte dell’intonaco del tetto; al termine del quale verranno completati gli interventi di ripulitura e ritinteggiatura in corso. La struttura dovrebbe tornare al servizio di scuole e associazioni il prima possibile. Al sopralluogo di ieri era presente anche l’assessore Tonini, e Feniello, capogruppo di Progetto Comune.

Luca Galeotti