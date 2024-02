Sono realtà di vitale importanza per il nostro futuro

Gli alunni della classe 2ª della Scuola Media Internazionale Esedra hanno intervistato la dott.ssa Elena Lami, laureata in Architettura ed esperta in smart cities.

Come immagina una smart city e quali requisiti deve avere? “Una smart city è una città al servizio dei cittadini, non solo moderna ma anche intelligente, deve rendere la vita degli abitanti più facile e sicura e garantire l’inclusione sociale. Infatti, per esempio, Dubai è moderna ma non aiuta i suoi cittadini, quindi non si può definire smart. Tra gli elementi essenziali di una città intelligente c’è la riduzione dell’inquinamento acustico e dell’aria, magari limitando gli spostamenti privati, prediligendo veicoli elettrici, mezzi pubblici, bicilette o monopattini.”

Può fare qualche esempio di città smart? “Esistono tante classifiche, ma nessuna è ufficiale a livello mondiale. Le città asiatiche sono più avanzate rispetto alle altre, per esempio Singapore, grazie alla stretta collaborazione tra università e amministrazione pubblica”. L’Italia, invece, impiegherà ancora molto tempo per avere smart cities? “È difficile da dire. L’Italia è un paese ricchissimo di centri storici, artistici e culturali di grande valore, quindi rinnovare le città italiane in smart cities è più complesso. Tuttavia, ci sono alcune innovazioni che potrebbero essere immediate e non andrebbero a danneggiare il nostro patrimonio. In ogni caso, abbiamo già una città smart: Bologna. A differenza di quanto si possa credere, Milano non è del tutto smart, solitamente si pensa al bosco verticale, ma che servizio fornisce ai cittadini milanesi?”